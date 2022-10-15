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Giriş Tarihi: 16.10.2022

51 kaçak göçmen kurtarıldı

51 kaçak göçmen kurtarıldı
AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 51 kaçak göçmen kurtarıldı. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ve botu ekibi tarafından Yunanistan unsurlarınca 2 saat arayla Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi. DHA

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51 kaçak göçmen kurtarıldı
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