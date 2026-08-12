51 milyon liralık para trafiğine MASAK merceği

Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın "Sebahattin Şirin" ismini kullanan lideri Muzaffer Şirin, yasadışı bahis, karaborsa bilet dolandırıcılığı, örgütlü suçlar ve diğer iddialar kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı. Evinden 65 milyon liralık ziynet eşyası ve para çıkan Şirin, adliyeye sevk edildi. MASAK tarafından hazırlanan mali profil analizinde, Muzaffer Şirin ve 26 yaşındaki oğlu İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında toplam 51 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. İki isim arasında da 1.5 milyon TL'lik transfer trafiği saptandı.

38.4 MİLYON TL'LİK HACİM

SGK kayıtlarında aylık geliri 39 bin TL civarında görünen ve şoför olarak çalışan 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında 38.4 milyon TL'lik devasa bir işlem hacmi ortaya çıktı. Geliriyle orantısız şekilde Çatalca'da bir tarla ve Güngören'de bir mesken sahibi olduğu belirlenen Şirin'in, 1200'den fazla farklı kişiyle milyonlarca liralık transfer yaptığı görüldü. Baba Muzaffer Şirin'in hesaplarında ise 12.5 milyon TL'lik hareketlilik kaydedildi.

MASAK raporunda dikkat çeken en kritik başlıklardan biri de elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden yürütülen para trafiği oldu. İbrahim Şamil Şirin'in, özellikle yasadışı bahis platformlarının sıkça kullandığı bilinen ödeme kuruluşları ve sanal pos altyapıları üzerinden yoğun işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Rapora göre Şirin'in ödeme altyapılarına toplam 784 bin TL gönderdiği, bu kanallardan hesaplarına ise 2.5 milyon TL'den fazla para girişi olduğu saptandı.

BAHİS İNCELEMESİ

IQ Money ve benzeri ödeme kuruluşları üzerinden yapılan transferler mercek altına alındı. Şirin'in hesabına Papara'dan 142 işlemde 1.5 milyon TL girerken, 246 işlemde 406 bin TL çıkış kaydedildi. PayFix'ten ise 931 bin TL giriş ve 131 bin TL çıkış kayıtlara geçti. Adli makamlar, yasadışı bahis ve kayıtdışı finans ağlarıyla kesişen trafiğin hukuki niteliğini incelemeyi sürdürüyor. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin hakkında "ev hapsi" ve "yurtdışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.