52 ayetten oluşan İbrâhîm Suresini Naht Sanatı ile yaptı

Yıllarca yurt dışında çalıştıktan sonra memleketine dönen 76 yaşındaki Ahmet Güldür 22 yıl önce amatörce ev maketçiliği yaptığını, 14 yıldır da yok olan veya olmak üzere olan tarihi Bartın evlerinin maketlerini yaptığını belirterek" 2010 yılında Bartın'a gelen bir Fransız Profesörün "Evlerimiz çok güzel ama kıymet bilmiyorsunuz, bu evleri restorasyon yaparak gelecek kuşaklara aktarmanız lazım sözünden etkilendim ve bu profesörün sözü üzerine, tarihi Bartın Evlerini kurtarmak ve gelecek nesillere aktarmak için tarihi Bartın evlerinin Ölçümlerimi 1/35 ölçüsünde küçültüp gerçek ahşap kullanarak evlerin bire bir aynısını yapıyorum. Böylece ata yadigarı evlerimiz gerçek şekil ve boyutları ile orijinal hali bozulmadan gelecek nesillere ve Türk Kültürüne, turizme aktarılmış oluyorum. Osmanlı Dönemi'nin sivil mimari örneklerini sergileyen ve yakın tarihi özetleyen birer tablo gibidir. Art Nouveau ve Barok sanatlarını yansıtan Bartın Evlerini maketlerle gelecek kuşaklara aktarıyorum, yıkılmış veya yok olmuş olan bazı Bartın Evleri böylece maketler ile de olsa yaşıyor. Ayrıca Bartın Kent Müzesinin de tarihi Bartın evlerinin olduğu bir sokak oluşturduk. Bu sokak ta Bartın'ımızın kültürü yaşatılıyor.
NAHT SANATININ YOK OLMASINI ÖNLÜYORUM
76 yaşındaki Naht ustası Ahmet Güldür sağlığım el verdiği sürece bu sanatı yaşatmak için kolları sıvadığını belirterek" Naht sanatı atalarımızdan bize yadigar bir sanat. Maalesef artık bu sanatla uğraşan kişiler çok azaldı, yok olmak üzere. Ben de bu sanatımızın yok olmasını önlemek için kolları sıvadım ve belediye tarafından açılan bir atölye de bu sanatı 14 yıldır yaşatıyorum. Öğrenmek isteyenlere de bu sanatı öğretiyorum.
İLK ESERLERİM AYETEL KÜRSİ VE YASİN SURESİ
Naft sanatı ile çeşitli işler yaptığını yaptığı işlerin Avrupa ve Türkiye'de bir çok koleksiyoncularda bulunduğunu belirten Naht ustası Ahmet Güldür" Naht sanatı hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur. Avrupa da gezerken bazı kiliselerde mermerlerle yapılmış İncil kitabındaki sözlerini yazıtlarını gördüm. Ben niye Naft sanatı ile Kuranı Kerimdeki ayetlerin yazılmasın diye düşündüm ve Türkiye'ye döner dönmez 2010 yılında 1 sene uğraşarak ilk önce 3.5 metre boyutunda Bin harften oluşan Yasin Suresini yaptım, daha sonra 1.75 boyutunda Ayetel Kürsi duasını yaptım. Yaptığım bu eserleri Bartın Kent Müzesine armağan ettim ve daha hala orada sergilenmektedir. Hatta Yasin Suresine başta devlet büyüklerimiz olmak için çok kişi istek de bulundu ama vermedim. Bu eserlerimin Bartın halkına hediye ettiğimi belirttim.
DÜNYA DA TEK NAFT SANATI İLE YAZILMIŞ İBRAHİM SURESİ BARTINDA
Bartın ilinde Dünya da tek olan bir eser bırakmak istediğini belirten Naht ustası Ahmet Güldür" Dünya ve Türkiye'de sadece Bartın ilinde tek olan bir eser bırakmak istedim. Herhangi bir coğrafya, zaman ve ırk endişesi taşımaksızın bütün insanlığı karanlıktan çıkarıp aydınlığa ulaştırmak, insanlığa doğru yolu gösterip onları Dünya ve Ahiret saadetine eriştirmek için Cenabı Allah tarafından indirilen Hazreti Kuranı Kerim'in anlamı büyük olan sürelerinden olan İbrâhîm süresini Naft sanatı ile yapmak istedim. İlk önce Arapça olarak süredeki tüm harfleri 2023 yılının Eylül ayında yazmaya başladım, daha sonra yazma işlemi 2023 yılı Aralık ayında bitirdim.Yaklaşık 10 ay sonra harfleri ahşap oyma işlemini, vernikleme ve panoya yapıştırma bitirdim. İbrâhîm süresi 52 ayet, 3 bin 461 harften oluşuyor. 3 metre 135 cm boyundaki 4 adetten oluşan panoya Naht sanatı olarak yerleştirdim. Üzerlerinin vernik işlemini bitirdim, bunu Kent Müzesinde Belediye tarafından belirlenecek uygun bir alana yerleştirilecek. Bu eser belki benim son eserim ve Bartın halkına da en son hediyem olacak. Yaptığım araştırmalar sonucuna göre Dünya'da tek Naht sanatı ile yapılmış İbrâhim suresi ve yine bu eser sadece Bartın ilinde bulunuyor. Bu eser Bartın Kültür Turizmine de büyük katkı verecektir." Dedi
76 yaşındaki Naft Sanatçısı olan Ahmet Güldür El Sanatları Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanına da sahip