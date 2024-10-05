52 ayetten oluşan İbrâhîm Suresini Naht Sanatı ile yaptı



DÜNYA DA TEK NAFT SANATI İLE YAZILMIŞ İBRAHİM SURESİ BARTINDA

Bartın ilinde Dünya da tek olan bir eser bırakmak istediğini belirten Naht ustası Ahmet Güldür" Dünya ve Türkiye'de sadece Bartın ilinde tek olan bir eser bırakmak istedim. Herhangi bir coğrafya, zaman ve ırk endişesi taşımaksızın bütün insanlığı karanlıktan çıkarıp aydınlığa ulaştırmak, insanlığa doğru yolu gösterip onları Dünya ve Ahiret saadetine eriştirmek için Cenabı Allah tarafından indirilen Hazreti Kuranı Kerim'in anlamı büyük olan sürelerinden olan İbrâhîm süresini Naft sanatı ile yapmak istedim. İlk önce Arapça olarak süredeki tüm harfleri 2023 yılının Eylül ayında yazmaya başladım, daha sonra yazma işlemi 2023 yılı Aralık ayında bitirdim.Yaklaşık 10 ay sonra harfleri ahşap oyma işlemini, vernikleme ve panoya yapıştırma bitirdim. İbrâhîm süresi 52 ayet, 3 bin 461 harften oluşuyor. 3 metre 135 cm boyundaki 4 adetten oluşan panoya Naht sanatı olarak yerleştirdim. Üzerlerinin vernik işlemini bitirdim, bunu Kent Müzesinde Belediye tarafından belirlenecek uygun bir alana yerleştirilecek. Bu eser belki benim son eserim ve Bartın halkına da en son hediyem olacak. Yaptığım araştırmalar sonucuna göre Dünya'da tek Naht sanatı ile yapılmış İbrâhim suresi ve yine bu eser sadece Bartın ilinde bulunuyor. Bu eser Bartın Kültür Turizmine de büyük katkı verecektir." Dedi

76 yaşındaki Naft Sanatçısı olan Ahmet Güldür El Sanatları Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanına da sahip