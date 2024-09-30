52 Nerenin Kodu? +52 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin kendi telekomünikasyon otoritesi, ulusal çapta telefon numaralarının nasıl yapılandırılacağını belirler. Bu otoriteler, numaraların verimli ve organize bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli kriterlere göre numara dağıtımı yaparlar. +52 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait dediğimizde ise her ülkeye veya bölgeye özgü uluslararası telefon kodu olduğunu öğreniriz. Bu kodlar ülkenin içindeki şehirler ve bölgeler için belirlenen numaralandırma sisteminden ayrı tutulur.

52 Nerenin Kodu?

+52 veya 0052 telefon kodu Meksika'ya aittir. Yani, telefonunuzda bu kodlarla başlayan bir numara görürseniz, bu aramanın Meksika'dan geldiğini anlayabilirsiniz.

+ işareti: Uluslararası aramalarda kullanılan standart bir işarettir.

00: Bazı ülkelerde "+" yerine "00" kullanılır. Her iki işaret de aynı anlama gelir ve uluslararası bir arama yapılacağını belirtir.

+52 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

+52 ülke telefon kodu Meksika'ya aittir. Meksika'yı uluslararası aramalarda bu kodla arayabilirsiniz. Örneğin, Türkiye'den Meksika'daki bir telefon numarasını aramak isterseniz, numaranın başına +52 eklemeniz gerekir.

Örnek verecek olursak:

Meksika'daki bir numara: 55 1234 5678

Uluslararası arama şekli: +52 55 1234 5678

Bu şekilde Meksika'daki kişiye ulaşabilirsiniz.