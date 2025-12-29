Haberler Yaşam Haberleri Mezuniyet keplerinden 53 bin uyuşturucu hap çıktı
Giriş Tarihi: 29.12.2025 11:21

Mezuniyet keplerinden 53 bin uyuşturucu hap çıktı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 53 bin 100 adet “Captagon” adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar, mezuniyet keplerinin üst bölümüne özel olarak açılan yuvalara tek tek yerleştirilmiş halde bulundu.

Emir SOMER
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Bir kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 53 bin 100 adet "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar, mezuniyet keplerinin üst bölümüne özel olarak açılan yuvalara tek tek yerleştirilmiş halde bulundu. Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

