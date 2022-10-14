5.3 milyar cep telefonu çöpe

UluslararasıAtık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, bu yıl 5.3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağını tahmin ediyor. Çamaşır ve tost makinelerinden tablet bilgisayarlara ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) cihazlarına kadar çeşitli elektrikli ve elektronik atık "dağının" 2030'a kadar yılda 74 milyon ton artacağı öngörülüyor. WEEE'den Magdalena Charytanowicz, "Bu cihazlar, yeni elektronik cihazların veya rüzgar türbinleri, elektrikli araba pilleri veya güneş panelleri gibi diğer ekipmanların üretiminde kullanılabilecek pek çok değerli kaynak sunuyor" diyerek, geri dönüşümün düşük karbonlu toplum hedefine erişim açısından önemli olduğunu söyledi.