53 Nerenin Kodu? +53 Telefon Kodu Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Bilindiği gibi Türkiye'nin alan kodu +90'dır. Ülke dışından gelen aramalarda da benzer kodlara rastlanıyor. Bu ülke kodları dünya çapında yapılacak telefon görüşmelerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için kullanılıyor. Ama sorun şu ki yurtdışı kodlara sahip bir numara aradığında aramanın hangi ülkeden olduğu bilinmek isteniyor. Bu kodlardan biri +53'tür. +53 telefon kodu neresi, hangi ülkeye ait sorusuyla 53 nerenin kodu soruları merak ediliyor.

53 Nerenin Telefon Kodu?

Türkiye dışından bir arama aldığımızda bunun hangi ülkeye ait olduğunu bilmek isteriz. Çünkü özellikle son yıllarda yurtdışına ait bir numaradan ülkemizdeki bir cep telefonuna bırakılan çağrılara dönüş yapıldığında ücret talep eden bir sistem bulunmakta. Bu tarz çağrılar genellikle Afrika kıtasında yer alan ülkelerden gelmekteyken 53 gibi kodlar da vatandaşlarımızı aramaya başladı. Fakat +53 bir Afrika ülkesine ait değil. Zira Afrika'da bulunan ülkelerinin uluslararası telefon kodları +2 ile başlıyor. 53 ise Amerika kıtasında bulunan Küba'nın alan kodudur. Karayipler'de yer alan ve bir ada ülkesi olan Küba Cumhuriyet'inden arandığınızda arayan numaranın ilk iki rakamının 53 olduğu görülür.

Eğer Türkiye'den Küba aranmak istiyorsa yine +53 kodu başa alınarak arama yapılması şarttır. +53 tuşlandıktan sonra yapılması gereken sabit telefonlar için şehir kodunu da girmektir. Bu da Küba da hangi şehri arayacaksanız o kente ait kodu bilmeniz demektir. Cep telefonlarında ise şehir kodunu kullanmak gerekmez.