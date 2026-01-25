Haberler Yaşam Haberleri 54 kilo Eroin ele geçirdiler… İşte o operasyon…
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Esenyurt İlçesi’nde bir araçta 54 kilo 600 gram Eroin maddesi ele geçirdi. Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde ağır tonajlı bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda 54 kilo 600 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

