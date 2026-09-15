56 milyon TL’lik yasa dışı bahis ağına 2 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesaplarında yaklaşık 56 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen G.Ç.P. (22) ile H.K. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADRESLERDEN SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ÇIKTI

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 3 flaş bellek ele geçirildi. Siber ekiplerin dijital materyaller üzerinde incelemelerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.