56 milyon TL’lik yasa dışı bahis ağına operasyon

Soruşturma kapsamında, hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu değerlendirilen G.Ç.P. (22) ve H.K. (28) isimli şüphelilerin adresleri ekiplerce takibe alındı.

İKİ ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere ait iki adrese sabah erken saat'da arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonda; 1 ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 laptop, 3 flash bellek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmeleri yönünde talimat verildi. Soruşturmanın, yasa dışı bahis organizasyonunun para trafiği ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.