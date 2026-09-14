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Giriş Tarihi: 14.09.2026 16:04

56 milyon TL’lik yasa dışı bahis ağına operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve hesaplarda toplanan paraların bir bölümünü kripto para platformlarına, bir bölümünü ise nakit olarak aktardıkları belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
56 milyon TL’lik yasa dışı bahis ağına operasyon
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Soruşturma kapsamında, hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu değerlendirilen G.Ç.P. (22) ve H.K. (28) isimli şüphelilerin adresleri ekiplerce takibe alındı.

İKİ ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere ait iki adrese sabah erken saat'da arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonda; 1 ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 laptop, 3 flash bellek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmeleri yönünde talimat verildi. Soruşturmanın, yasa dışı bahis organizasyonunun para trafiği ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

#KIRIKKALE

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56 milyon TL’lik yasa dışı bahis ağına operasyon
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