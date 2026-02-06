56 yıllık evli çift 1 gün arayla hayatını kaybetti: Yanyana toprağa verildiler!

İstanbul'da yaşayan 56 yıllık evli çiftten Aydın Salihoğulları, 4 Şubat'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın Salihoğulları, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Salihoğulları'nın cenazesi dün memleketi Fatsa ilçesi Gölköy Mahallesi'ne getirilerek, Gölköy Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.