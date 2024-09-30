57 Nerenin Kodu? +57 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası telefon kodları, her ülkeyi benzersiz kılarak dünya genelindeki telefon sisteminin düzenli ve çalışır olmasını sağlar. Bir ülkedeki telefon numarasını yurt dışından aramak istediğinizde, önce o ülkenin uluslararası telefon kodunu, ardından alan kodunu ve yerel telefon numarasını çevirirsiniz. +57 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait dediğimizde Güney Amerika'da yer alan ve Kuzey Amerika'da adaları bulunan bir ülkeye ait olduğunu görürüz.

57 Nerenin Kodu?

+57 telefon kodu Kolombiya Cumhuriyeti'nin uluslararası telefon kodudur. Bu bilgi, hem gelen aramaları anlamanız hem de yurt dışına arama yapmanız için faydalı olacaktır.

+57 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

+57 ülke telefon kodu Kolombiya'ya aittir. Örneğin, Türkiye'den Kolombiya'ya telefonla ulaşmak isterseniz, numaranın başına +57 eklemeniz gerekir. Şu şekilde bir arama yapılabilir:

Kolombiya'daki bir telefon numarası: 300 123 4567

Uluslararası arama şekli: +57 300 123 4567

Bu sayede Kolombiya'daki kişiye ulaşabilirsiniz.