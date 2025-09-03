Haberler Yaşam Haberleri 57 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu: Yakınları ve ailesi yasa boğuldu!
Giriş Tarihi: 3.9.2025 20:54

57 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu: Yakınları ve ailesi yasa boğuldu!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 57 yaşındaki muhtar B.A.D., vatandaşlar tarafından ağaçta asılı halde bulundu. Durum üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
57 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu: Yakınları ve ailesi yasa boğuldu!

Olay, Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamitler Muhtarı B.A.D. (57) vatandaşlar tarafından ağaçta asılı halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde B.A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.A.D.'nin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Muhtarın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
57 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu: Yakınları ve ailesi yasa boğuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz