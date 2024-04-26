59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, Kuşadası-Manisa etabının galibi: Van den Broek

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn elde etti. Sporcuya mayosunu Manisa Kaymakamı Fatih Genel giydirdi. Hediye ve madalya takdimlerinin ardından dereceye giren sporcular Manisa protokolüyle beraber geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve her yıl Manisa Sultan Camii kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunlarını sporculara ve katılımcılara saçtı.