59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü: Vücudunda darp izleri bulundu!

Sır olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Saniye Akkaya, kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen Akkaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.