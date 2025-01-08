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Giriş Tarihi: 8.1.2025 18:29

59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü: Vücudunda darp izleri bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan 59 yaşındaki Saniye Akkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vücudunda darp izlerine rastlanan kadının ölümü şüpheli bulunarak inceleme başlatıldı.

DHA
59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü: Vücudunda darp izleri bulundu!

Sır olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Saniye Akkaya, kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen Akkaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morluklar olduğunu tespit edildi.

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Akkaya'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü: Vücudunda darp izleri bulundu!
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