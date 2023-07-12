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Giriş Tarihi: 12.7.2023 05:51

5’inci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

Edirne’de 5’inci kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi’nde bulunan 5 katlı Yaşar Atlı Plaza iş merkezinde meydana geldi

İHA
5’inci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

İddiaya göre, Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, yaşadığı 5'inci kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının inlemelerinin ardından Eral'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca avukat Eral'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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5’inci kattan düşen avukat hayatını kaybetti
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