6 araca çarpıp 1 kişiyi de yaralamıştı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Yanımdaki araç olmasaydı morgda olurdum"

'YANIMDAKİ ARAÇ OLMASA MORGDA OLURDUM'

Kazada yaralanan İlyas Baran, "İşten evime dönerken, caddede yürüyordum ve bir anda ses duydum. Kafamı çevirdiğimde bir servis şoförünün bir bayan sürücüye çarptığını gördüm. Bayan sürücünün de frene basıp sonradan ne hikmetse gaza bastığını gördüm. Kendimi arabaların arasına atmaya çalışırken, beni bacaklarımdan yakaladı. Yanımdaki araç eğer olmasaydı ya ben morgda ya da yoğun bakımda olurdum bu kesindi. O panikle ayağa kalktığımda altımdaki kıyafetlerin paramparça olduğunu gördüm."