6 ayda 306 bin turisti büyüledi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya, 2026 yılının ilk yarısında olumsuz hava koşullarına rağmen sıcak hava balonu turizmindeki güçlü performansını korudu. Yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen 11 bin 954 balon uçuşuyla 306 bin 777 yerli ve yabancı ziyaretçi, bölgenin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden seyretme fırsatı yakaladı.

92 GÜN UÇUŞ YAPILDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk altı ayında hava koşullarının elverişli olduğu toplam 92 günde balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu süreçte Kapadokya semalarında havalanan 11 bin 954 sıcak hava balonu, yüz binlerce turisti peribacaları, vadiler ve tarihi yerleşimlerin üzerinde unutulmaz bir yolculuğa çıkardı.

Göreme Milli Parkı başta olmak üzere Güvercinlik, Kılıçlar, Güllüdere, Kızılçukur, Paşabağları, Zelve ve Zemi vadileri ile tarihi kaya yerleşimleri, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği rotalar arasında yer aldı. Yetkililer, sezonun en yoğun dönemine girilmesiyle birlikte yılsonuna kadar yolcu ve uçuş sayılarında yeni rekorların kırılabileceğini öngörüyor.