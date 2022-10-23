Haberler Yaşam Haberleri 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinnes Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 21:59 Son Güncelleme: 23.10.2022 21:59

6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinnes Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 23 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinnes Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinnes Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinnes Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi’nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (23 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinnes Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 EKİM 2022)

ATV ile 23 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinnes Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

C- Evlen Benimle (CEVAP)

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6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinnes Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?
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