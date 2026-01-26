6 bin kişilik dev horon

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali'ne yoğun katılım oldu. Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, soğuk havaya rağmen festival alanını doldurdu. Buz tutan Uzungöl manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkaran katılımcılar, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynayarak Karadeniz kültürünü yaşattı. Yöresel yemeklerin de ikram edildiği festivalde, 6 bin 161 kişinin katılımıyla dev horon halkası oluşturuldu. Rekor denemesi yapılan horon halkası ile ilgili gelecek yıl Guinness Rekorlar kitabına başvurulacağı öğrenildi.