6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı

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Adalet Bakanlığı bünyesinde 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmişte karanlıkta kalan dosyaları titizlikle incelemeye devam ediyor. Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda Bursa, Diyarbakır, İzmir, Muş, Kayseri ve Siirt/Batman hattındaki olaylarda önemli bulgulara ulaşıldı. 6 cinayet dosyası daha aydınlatılarak şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Aydınlatılan cinayetler arasında Mekiye Akyel cinayetinin de olduğu öğrenildi. Siirt Baykan'da, 2024 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in (30) dosyasında iddianame düzenlendi.