Haberler Yaşam Haberleri 6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı
Giriş Tarihi: 12.09.2026

6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı
  • ABONE OL
Adalet Bakanlığı bünyesinde 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmişte karanlıkta kalan dosyaları titizlikle incelemeye devam ediyor. Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda Bursa, Diyarbakır, İzmir, Muş, Kayseri ve Siirt/Batman hattındaki olaylarda önemli bulgulara ulaşıldı. 6 cinayet dosyası daha aydınlatılarak şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Aydınlatılan cinayetler arasında Mekiye Akyel cinayetinin de olduğu öğrenildi. Siirt Baykan'da, 2024 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in (30) dosyasında iddianame düzenlendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
6 cinayet dosyası daha aydınlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA