“6 Çocuklu Şefkat Yuvası”na Büyük Ödül

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen 2025 Yılı Başarılı Gazetecileri Yarışması'nın ödül töreni, Akçaabat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Basın camiasını bir araya getiren törende, yıl boyunca başarılı çalışmalara imza atan gazeteciler ödüllerine kavuştu.

Yarışmada SABAH Gazetesi muhabiri Özgür Özdemir, "6 Çocuklu Şefkat Yuvası" başlıklı haberiyle "Yılın En İyi Haberi" kategorisinde ödüle layık görüldü. Özdemir'e ödülünü, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin eski başkanları adına Murat Taşkın takdim etti.

Törende konuşan katılımcılar, yerel ve ulusal basında nitelikli haberciliğin önemine vurgu yaparken, ödül alan gazetecileri tebrik etti. Yarışmanın, mesleki başarıları teşvik etmesi ve kaliteli gazeteciliği desteklemesi açısından önemli bir organizasyon olduğu belirtildi.