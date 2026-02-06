6 gün enkazda kaldı, dehşet anlarını anlattı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki Billur Apartmanı'nın yıkılmasıyla enkaz altında kalan 70 yaşındaki Mevlüt Nedirli, 6 gün boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Depreme çalışma odasında yakalanan Nedirli, binanın saniyeler içinde çöktüğünü, elektriklerin kesilmesiyle zifiri karanlıkta kaldığını anlattı. Kol ve bacağı betonlar arasında sıkışan Nedirli, hareket edemediğini, günlerce açlık hissetmese de susuzluğun dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Zaman kavramını yitirdiğini, ateşlendiğini ve yalnızca dua ederek hayatta kalmaya çalıştığını belirtti. Altıncı gün Ankara'da yaşayan oğluna telefonundan mesaj atarak "Acele gel, göçük altındayım" dedi. Oğlunun ısrarıyla enkazdan çıkarılan Nedirli, hastanede kangren nedeniyle kolunu ve bacağını kaybetti. Şu anda konteyner kentte yaşayan Nedirli, "Kolumu ve bacağımı kaybettim ama hayattayım" diyerek yaşadıklarını anlattı. İHA