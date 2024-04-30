6 ilde MAHZEN-35 operasyonu: Suç örgütü liderleri yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen "MAHZEN-35" operasyonları yapıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Okday Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütleri çökertildi" ifadelerini kullandı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.