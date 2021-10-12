6 ile bölünebilme kuralı nedir? 6 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

6 ile bölünebilme kuralı ispatı için öncelikle 2 ve 3'e bölünebilme kuralının bilinmesi gerekmektedir. 2 ve 3'e tam bölünebilen her sayı 6 ile de tam bölünebiliyor demektir. 6 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için de vereceğimiz basit örneklerle siz de her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.

6 ile bölünebilme kuralı nedir?

Eğer bir doğal sayı 2 ve 3'e tam bölünebiliyorsa 6 sayısında da tam bölünmek zorundadır. Yani bir sayının rakamları toplamı 3'ün katı ve bu sayı çift ise 6'ya kalansız bölünüyor demektir. 6 ile bölümünden kalanı bulmak için ise öncelikle o sayının 2 ve 3 ile bölümünden kalanını bulmamız gerekmektedir.

6 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 2 ve 3'ün tam katı ya da 2 ve 3'e tam bölünebilen tüm doğal sayılar 6'ya da tam bölünmektedir. 60, 90, 216, 480, 6708 gibi…

6 ile bölünebilme kuralı örnek soru:

A'nın B'ye bölümünden bölüm 5, kalan ise 0'dır.

B'nin C'ye bölümünden bölüm 6, kalan ise 3'tür.

Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

Cevap:

İşlemleri bölme kuralına göre yazarsak eğer; A = 5B + 0 ve B = 6C + 3 olur.

B'yi 1. denklemde yerine yazalım: A = 5x(6C + 3) yani 30C +15 olarak bulunur.

30C zaten 6'nın katı olduğu için kalan sıfırdır. İncelememiz gereken kısım ise 15'dir. 15'in 6'ya bölümünden kalan 3'tür. Yani A sayısının 6 ile bölümünden kalan 3'tür.

8 ile bölünebilme kuralı nedir? 8 ile kalansız bölünme kuralı ve örnek soruları