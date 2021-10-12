8 ile bölünebilme kuralı nedir? 8 ile kalansız bölünme kuralı ve örnek soruları

8 ile bölünebilme kuralı gözü yoran ve karmaşık gibi görünse de mantığını oturttuğunuzda aslında çok basittir. 8 ile bölünebilme kuralı ispatı için yapacağımız tanımlama ile bu kuralı daha iyi kavrayacaksınız. Aynı şekilde 8 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için de vereceğimiz örneklerle bu kuralı pekiştirmiş olacaksınız.

8 ile bölünebilme kuralı nedir?

Bir doğal sayının son üç basamağı 8'inn katı ya da 000 ise bu sayı 8 ile tam bölünüyor demektir. Kalanı bulma işlemi için de o aynı sayının son üç basamağındaki sayıyı 8'e böldüğümüzde kalan kaç ise ilk sayının da 8'e bölümünden kalan sayı odur.

Abcde sayısının 8 ile tam bölünebilmesi için cde sayısının da 8 ile tam bölünebilmesi gerekmektedir. Son üç basamağın 8'e bölünebilmesi için (4c + 2d + e) ifadesi 8'in katı olmak zorundadır.

8 ile kalansız bölünebilen sayıların özellikleri

8 ile kalansız bölünebilen sayıların tamamı 2 ve 4'e de kalansız bölünebilmektedir.

8 ile kalansız bölünebilen bir sayı ile 3 ile kalansız bölünebilen bir sayının çarpımı 6, 12 ve 24'e de kalansız bölünebilmektedir.

8 ile kalansız bölünebilen bir sayı ile 5 ile kalansız bölünebilen bir sayının çarpımı 10'a kalansız bölünebilmektedir.

a, 2'nin katı ve b 2'den büyük bir tam sayı ise a b 8'e kalansız bölünebilmektedir.

8'e kalansız bölünebilmektedir. a, 4'ün katı ve b 1'den büyük bir tam sayı ise a b 8'e kalansız bölünebilmektedir.

8'e kalansız bölünebilmektedir. 8'e kalansız bölünen sayılar arasındaki toplama ya da çıkarma işlemi de 8'e kalansız bölünebilmektedir.

8'e kalansız bölünen bir sayının herhangi bir tams ayı ile çarpımı da 8'e kalansız bölünebilmektedir.

8 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 5 basamaklı 27A00 sayısı 8 ile kalansız bölünebiliyorsa A sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

27A38 sayısı 8 ile kalansız bölünebiliyorsa eğer son üç basamağı da 8 ile kalansız bölünüyor demektir.

A00 sayısının 8 ile kalansız bölünebilmesi için bu sayılar; 000, 200, 400, 600 ve 800 olmalıdır.

A yerine yazılabilecek rakamların toplamı da 0+2+4+6+8= 20'dir.

8 ile bölünebilme kuralı örnek soru: 7 basamaklı 4562A32 sayısı 8 ile tam bölünebiliyorsa A'nın alacağı en büyük değer ne olmalıdır?

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