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Giriş Tarihi: 8.08.2026 09:52

6. katta açık pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 2 yaşındaki çocuk, açık pencereden 6. kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin yolda kalp masajı yaptığı öğrenildi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
6. katta açık pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezindeki Yeşilyol Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 2 yaşındaki çocuk, ev içerisinde pencerenin hemen yanında bulunan sandalyeye çıktı. Açık olduğu belirtilen pencerede dengesini kaybeden küçük çocuk, 6. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen çocuk, olayın ardından ağır şekilde yaralandı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR HEMEN YARDIM İSTEDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumunun kritik olduğu değerlendirilen küçük çocuk, daha sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN KALP MASAJI YAPILDI

2 yaşındaki çocuğun hastaneye yetiştirilmesi sırasında sağlık ekiplerinin müdahalesini sürdürdüğü ve ambulans içerisinde kalp masajı yapıldığı öğrenildi. Hastaneye ulaştırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, sağlık ekiplerinin tedavisi için yoğun çaba gösterdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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#AFYONKARAHİSAR

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6. katta açık pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
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