6. kattan düştü 7 ameliyat geçirdi

Antalya Muratpaşa'da yaşayan 11 yaşındaki Burak Kara, doğum günü hediyesi olarak annesi Gülizar Yılmaz'dan aldığı muhabbet kuşunu yakalamaya çalışırken 6'ncı kattan beton zemine düştü. Vücudunda ve başında kırıklar oluşan Burak, 7 ameliyat geçirdi, bacaklarına platin takıldı ve şu anda sadece yürüteçle yürüyebiliyor.Anne Yılmaz, oğluna bakabilmek için işinden ayrıldı, kira ve giderlerini arkadaşları ve bankalardan aldığı kredilerle karşılamaya çalışıyor. Eski eşinden aldığı 200 lira nafaka nedeniyle Burak'a engelli maaşı bağlanamadı.Yılmaz, merdivenlerden inerken oğlunu sırtında taşıyor ve destek bekliyor. Burak, ayağa kalkıp arkadaşlarıyla futbol oynamak ve okula gitmek istiyor. Burak'ın ameliyatları devam edecek ve platinleri değişecek.