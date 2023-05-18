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Giriş Tarihi: 19.5.2023

6 kez bıçakladı ‘eşimi çok seviyorum’ dedi

6 kez bıçakladı ‘eşimi çok seviyorum’ dedi
Bursa'da, ayrı yaşadığı eşi Yüce Can Yılmaz'ı (39) dövüp, karın ve kalça bölgesinden 6 bıçak darbesiyle yaralayan Kenan Yılmaz'ın (42) yargılandığı davada karar çıktı. Olay, 16 Ocak'ta, Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Yılmaz, 3 yıl önce evlendiği Yüce Can Yılmaz'dan 1 yıl önce ayrılma kararı aldı. Ayrı yaşayan çift, Yüce Can Yılmaz'ın oturduğu evde bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Kenan Yılmaz, eşini dövüp, karın ve kalça bölgesinden 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Yüce Can Yılmaz, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Kenan Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında eşini kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakladığını söyleyerek, "Eşimi hala çok seviyorum" diyen Yılmaz, haksız tahrik indirimiyle 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye' teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. DHA

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6 kez bıçakladı ‘eşimi çok seviyorum’ dedi
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