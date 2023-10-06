6 kişinin öldüğü otobüs kazasının şoförü tutuklandı

Amasya'nın Merzifon İlçesinde 30 Eylül Cumartesi sabahın erken saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne ve 45 kişinin de yaralanmasına neden otobüs kazasının şoförü Kemal Öz, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kazanın ardından olay yerinde yaptığı incelemesinde kaza yerinde hiç fren izi olmadığını belirtmişti. Fren izi olmayışı akıllara şoförün direksiyon başında uyumuş olma ihtimalini akıllara getirmişti. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin yaralandığı otobüs kazasının şoförü Kemal Öz tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermekten" tutuklandı.

Geçen hafta Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. Otobüs Şoförü Kemal Öz de yaralananların arasındaydı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kemal Öz, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.