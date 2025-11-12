6 kız öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla yargılanan öğretmen: “Sadece işimi yaptım”

2023-2024 eğitim öğretim döneminde, Kartepe İstasyon Mahallesi'nde bulunan özel bir okulda sınıf öğretmeni olan M.A.'nın, 12 yaşından küçük 6 kız öğrenciye farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla başlayan dava devam ediyor. Ailelerin şikayeti üzerine 7 Ocak'ta gözaltına alınan M.A., 8 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve hazırlanan iddianamede, sanığın çocuklara istismarda bulunduğu, aynı zamanda tehdit yoluna başvurduğu ileri sürülmüştü.

204 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, M.A.'nın dört öğrenciye karşı "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediğini, eğitimci olması nedeniyle cezaya artırımlı olarak hükmedilmesi gerektiği belirtildi. ayrıca Bu suçtan 15 yıldan 39 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis talep edildi. İki öğrenciye yönelik eylemleri için ise 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, ayrıca bir öğrenciye yönelik tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ceza talebinde bulunuldu. 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi ve davaya geçtiğimiz aylarda başlandı.

TEHDİT İDDİASI

Sanığın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamasında mağdur çocuklar ve aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmalarda çocuklardan bazıları, M.A.'nın kendilerini, ailelerine anlatmaları durumunda "Sonunuz Narin gibi olur" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık M.A., mahkemede yaptığı savunmasında tüm suçlamaları reddetti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Ben tüm iddia ve suçlamaları kabul etmiyorum. Atılı suçlardan beraatimi isterim. Ben hiçbir zaman öğrencilerime iddia edildiği şekilde davranmadım. Onların beklentilerini karşılamaya çalıştım. Gerektiği gibi davrandım. Aksi bir davranışta bulunmadım. Beklenti onlarla ilgilenmemdir; gerektiği gibi davrandım. Kimsenin özeline dokunmadım; özelimi de göstermedim. Bu şekilde bir eylemde bulunmadım. İşimi yaptım; gerektiği gibi davrandım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Mağdur ailelerden biri, kızının durumu önce annesine anlattığını, ardından da okul yönetimiyle görüşüp karakola giderek şikayetçi olduklarını anlattı. Konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Sanıktan sonuna kadar şikayetçiyim. Ömrüm yettiğince bu davanın takipçisi olacağım." Başka bir mağdur velisi ise, "Başka bir ailenin şikayeti sonrası çocuk şubeden arandım. Sonra benim kızım da korktuğu için daha önce anlatmadığını söyledi. Çocuğuma uygun şekilde sordum. Çocuk izlem merkezinde, psikologlar eşliğinde yaşadıklarını anlattı. Öğretmenin neler yaptığını detaylarıyla paylaştı." ifadelerini kullandı. Aileler, hem M.A.'dan hem de okul yönetiminden şikayetçi olduklarını tekrar etti.

OKUL YÖNETİMİ İÇİN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Mağdur ailelerin avukatı, okul yönetimi hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savunmasında, okul yöneticilerinin defalarca uyarılmasına rağmen önlem alınmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Okul idaresi, sanık hakkında gelen uyarılara rağmen hiçbir işlem yapmamış, adeta koruma sağlamıştır. Bu nedenle okul müdürü R.P. ve müdür yardımcısı O.B.P. hakkında, suça iştirak ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz."

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcılık makamı, hazırlanan iddianame doğrultusunda M.A.'nın cezalandırılmasını istedi. Tanık ifadeleri ve suç duyurularının dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü idari soruşturmanın dosyasının mevcut haliyle mahkemeye ulaştırılmasına ve sanık avukatlarının talebiyle duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.