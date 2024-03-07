6 milyon liralık vergi kaybı önlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2024 yılının ilk 2 ayının değerlendirildiği bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya, Vali Soytürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Rıdvan Ateş de katıldı. Vali Soytürk, ocak ve şubat ayında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi vererek, "2 ay içerisinde kesinleşmiş hapis cezası olan 663 şahıs, ayrıca adli para cezası ile ifade almaya yönelik olarak 1082 şahıs toplamda 1745 şahıs yakalandı. 'Bunları nerede yakaladınız?' diyecek olursanız, bizim sabit arama noktalarımız var, şok uygulamalar yapıyoruz. Bu şok uygulama yaptığımız yerlerde 327 şahsı yakalamışız. Geri kalan 1418 şahsı ise emniyet, jandarma, sahil güvenlikteki arkadaşlarımızın, ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanmıştır. Bu aramalar sonucunda elde edilen 121 ruhsatsız tabanca, 41 ruhsatsız av tüfeği ve 67 kurusıkı tabanca ele geçirildi" dedi.TEM olaylarında il genelinde 36 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Soytürk, "TEM olaylarında, ilimiz genelinde terör konuları ile ilgili olarak 36 operasyon yapılmış, 20'si PKK terör örgütüne, 7'si FETÖ/PDY, 7'si DHKP-C terör örgütü ve 2'si sol terör örgüt üyesi olmak üzere toplam 36 operasyonda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" diye konuştu. Kaçakçılık operasyonlarından da bahseden Soytürk, "KOM olaylarında 98 operasyon yapılmış 150 şüpheli yakalanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında toplam 8 olaya müdahale edilmiş, 26 şahıs yakalanmış, 7 tabanca, 2 adet tüfe, 354 tabanca mermisi ele geçirilmiştir. 13 bin litre kaçak içki, 1 milyon 220 bin adet makaron, 313 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve böylece yaklaşık 6 milyon lira vergi kaybı önlendi" dedi. DHA