6 Şubat depreminde yerle bir olmuştu: Restore edilen Habibi Neccar Camii’nde ilk cuma namazı kılındı!

Şükürler olsun ki bugün onu yaşadım. Biz burada acıyla ve ümidi bir arada yaşadık. İnsanlar bir taraftan acıları çekerken diğer taraftan da hep umut beslediler. Ben bu insanlarımızın hem acılı zamanlarında hem de umutlarını beslediği zamanlarında buradaydım. Bundan dolayı vatandaşlarımızla aramızda ünsiyet bağ oluştu. Depremin olduğu gün birbirimiz sarılmıştık , kucaklaşmıştık ve birbirimizin koluna girmiştik. Bugünde burada birbirimize omuz vererek saf tuttuk ve Cuma namazını kılıp Yüce Allah'ımıza şükrettik" dedi.