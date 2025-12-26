6 Şubat Depremi’nde yıkılan Hakimbey Apartmanı’nda 78 kişi hayatını kaybetmişti... O davada karar açıklandı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Hakimbey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 78 kişinin yaşamını yitirdiği davada karar açıklandı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti. Apartmanın yıkılmasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, proje müellifi Bülent Yeroğlu, mimar Abdurrahman Yavuz, betonarme uygulama projesine onay veren belediyenin inşaat mühendisi Ahmet Özer, inşaat mühendisi Basri Ardağ, inşaat mühendisi Demet Doğan, dönemin Belediye İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.