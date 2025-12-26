Haberler Yaşam Haberleri 6 Şubat Depremi'nde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda 78 kişi hayatını kaybetmişti... O davada karar açıklandı!
26.12.2025

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Hakimbey Apartmanı’nın yıkılması sonucu 78 kişinin yaşamını yitirdiği davada karar açıklandı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 4’ü hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Hakimbey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 78 kişinin yaşamını yitirdiği davada karar açıklandı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti. Apartmanın yıkılmasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, proje müellifi Bülent Yeroğlu, mimar Abdurrahman Yavuz, betonarme uygulama projesine onay veren belediyenin inşaat mühendisi Ahmet Özer, inşaat mühendisi Basri Ardağ, inşaat mühendisi Demet Doğan, dönemin Belediye İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

KARAR DURUŞMASI

Tutuksuz sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanıklardan mimar Abdurrahman Yavuz ile başka bir deprem dosyasında tutuklu bulunan Bülent Yeroğlu, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

MAHKEMEDEN HAPİS VE BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti; Bülent Yeroğlu ve Abdurrahman Yavuz'u 17 yıl 6 ay hapis cezasına, Belediye inşaat mühendisi Ahmet Özer ile dönemin İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl'ü 10 yıl hapis cezasına, inşaat mühendisleri Demet Doğan ve Basri Ardağ'ı ise beraat ettirdi.

