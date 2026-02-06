6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıldönümünde hayatını kaybedenler için yurtta anma programları düzenlenmeye başladı. Programlar kapsamında dualar edildi. Bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.
İSTANBUL
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı. Kuleye, depremlerin ardından engelli kalan depremzedelerin görüntüleri ile "6 Şubat'ta sadece binalar yıkılmadı, insanların bedensel bütünlüğü de enkazların altında kaldı. Engellilik bir kader değil, sağlam olmayan yapıların bedelidir." yazısının yer aldığı video yansıtıldı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinde hayatını kaybedenler 3. yıl dönümünde anılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi. Dualar sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Programda konuşan protokol üyeleri, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında derin izler bıraktığını vurgulayarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi. 6 Şubat depremlerinin anısına Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde deprem şehitlerinin isimleri yansıtıldı. Yapılan açıklamalarda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.
Selver Can adlı vatandaş, "Rabbim bir daha yaşatmasın o günler bir daha gelmesin" derken, Serap Arıcıoğlu ise, "Üçüncü yılı dolduruyoruz. Acımız hala ayakta ilk günkü gibi duruyoruz. Artık mutlu olamıyoruz" diye konuştu. Kazım Budak isimli şoför ise, "6 Şubat depremi sonrası iş makinamızı arabaya yükledik sorgusuz deprem bölgesine odaklandım. İbreye hiç bakmadım. Bir can fazla kurtarayım diye ölümü göze alarak gaza bastım deprem bölgesine. Allah'ım bir daha felaketi göstermesin" dedi.
GAZİANTEP
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremlerde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı'nın bulunduğu alanda düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, enkaz alanına karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Depremde yakınlarını kaybedenlerin enkaz alanına bıraktığı fotoğraflar ve çiçekler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik kapsamında katılımcılara helva ikram edildi.