6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı!



Selver Can adlı vatandaş, "Rabbim bir daha yaşatmasın o günler bir daha gelmesin" derken, Serap Arıcıoğlu ise, "Üçüncü yılı dolduruyoruz. Acımız hala ayakta ilk günkü gibi duruyoruz. Artık mutlu olamıyoruz" diye konuştu. Kazım Budak isimli şoför ise, "6 Şubat depremi sonrası iş makinamızı arabaya yükledik sorgusuz deprem bölgesine odaklandım. İbreye hiç bakmadım. Bir can fazla kurtarayım diye ölümü göze alarak gaza bastım deprem bölgesine. Allah'ım bir daha felaketi göstermesin" dedi.