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Giriş Tarihi: 11.2.2024 11:42

6 Şubat’ta kurtarılmıştı: Gölcük Tersanesi Komutanlığı personelinden Aysima’ya sürpriz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Adıyaman’da da yıkıma yol açmıştı. Deprem sonrası Adıyaman’a giden Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli, felaketin 160’ıncı saatinde Aysima’yı enkaz altından kurtarmıştı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli, depremin 1. yılında Aysima’ya sürpriz yaptı.

6 Şubat’ta kurtarılmıştı: Gölcük Tersanesi Komutanlığı personelinden Aysima’ya sürpriz

Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın personeli tarafından Adıyaman'da yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında depremin 160'ıncı saatinde Aysima kızımızı Miraç Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşamıştık.

Kızımızın sağlık durumunu, ilk andan itibaren yakından takip ederek geçirdiği bu süreçte minik yüreğindeki yaralarının sarılması için kendisine destek olmaya çalıştık.

Depremlerin seneidevriyesinde Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık.

Daha sonra okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek olası bir afette neler yapmaları gerektiğine dair onlara bilgi verdik.

Evladımızın her zaman yanında olacağımızı belirterek kendisine sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz...

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6 Şubat’ta kurtarılmıştı: Gölcük Tersanesi Komutanlığı personelinden Aysima’ya sürpriz
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