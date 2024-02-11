6 Şubat’ta kurtarılmıştı: Gölcük Tersanesi Komutanlığı personelinden Aysima’ya sürpriz

Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın personeli tarafından Adıyaman'da yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında depremin 160'ıncı saatinde Aysima kızımızı Miraç Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşamıştık.
Kızımızın sağlık durumunu, ilk andan itibaren yakından takip ederek geçirdiği bu süreçte minik yüreğindeki yaralarının sarılması için kendisine destek olmaya çalıştık.