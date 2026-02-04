6 Şubat’taki ikinci depreme hastanede yakalandılar: O doktorlardan göz dolduran hareket!

'SEN LİTERATÜRE GİRECEK BİR HASTASIN'

Doktorların özverili çalışması sonucu hayata tutunan Kenan Karadağ ise "Acil servisteyken ikinci deprem oluyor. O esnada üzerime beyaz gömlekli bir doktorun atladığını gösterdiler. 4 ay sonra bunu izledim. Sedye bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa savruluyor. Herkes panik halinde, can korkusu var. Daha sonra beyaz önlüklü bir doktor geliyor sedyenin üzerine atlıyor, beni tutuyor. Ondan sonra aşağıya indiriyorlar ve 'Hayatını kaybetmiş' diyorlar. Hastanede 3 ayın sonunda yoğun bakımdan çıktıktan sonra Okan Hocayla tanıştım. 'Ne aşamalardan geçtiğini bilmiyorsun, sana binde bir bile yaşam ümidi verilmedi ama sen literatüre girecek bir hastasın. O günkü şartlar altında yapabileceğimizin en iyisini yaptık' dedi. Böbrekler iflas etmiş, solunum gitmiş, kaç sefer kalp durmuş ama işte takdiri ilahidir. Enkazdayken diz kapağımın altından kesmişler daha sonra kangren olmuş, yukarlara doğru kesim devam etmiş. Olmamış en son doktorlar, 'Küçük de olsa bir ümit var, biz bunu kalçadan kesersek belki kangreni durdurabiliriz' demiş ve bacağım kalçadan kesilmiş" diye konuştu.