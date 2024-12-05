6 Türk üniversitesi en yeşil üniversiteler sıralamasında dünyada ilk 100’de

Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric Endeksi'nde 6 Türk üniversitesi ilk 100'e girdi. Sıralamada, İstanbul Teknik Üniversitesi 46'ıncı, Yıldız Teknik Üniversitesi 63'üncü, Erciyes Üniversitesi 85'inci, Özyeğin Üniversitesi 89'uncu, Ege Üniversitesi 96'ncı, Yeditepe Üniversitesi ise 98'inci oldu. Ayrıca ilk 1000'de Türkiye'den 93 üniversite yer almayı başardı.

THE'DA DA LİSTEYE GİRDİ

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) "İklim Eylem Endeksi"nde 36 Türk üniversitesi, "Sürdürülebilir Yaşam Endeksi"nde ise 46 Türk üniversitesi yer aldı. Erciyes Üniversitesi 100'üncü olarak ilk 100'e girmeyi başarırken, Abdullah Gül

Üniversitesi 101'inci oldu. Bartın Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi de ilk 300'e girdi. Toplamda 20 Türk üniversitesi ilk 500'de yer aldı. 59 üniversite sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında toplam 173 ödül almaya hak kazandı.

Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.