6 yaşında müzik dâhisi Aşık Veysel’in izinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'na yerleşebilmek için başvuru yapan 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz'ı makamında ağırladı. Ankara'da yaşayan 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz, ailesinin desteğiyle "bağlama, piyano, cura, org, bendir, darbuka, ukulele" gibi çok sayıda enstrümanı çalmayı öğrendi. Halk ozanı Aşık Veysel'e büyük sevgi besleyen Nil'in müzikteki yeteneğini eğitimle geliştirmesini isteyen ailesi, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokuluna başvurdu.

Kabule, Nil'in anneannesi Şerife Soyer, annesi Tuğçe Soyer ve ablası Naz Korkmaz da katıldı. Sanatçı olmayı düşündüğünü söyleyen Nil, enstrüman çalmayı kendi başına öğrendiğini anlattı. Çok güzel enstrüman çaldığı için Nil'i tebrik eden Bakan Tekin, "Müzik konusunda yetenekli çocukların ilkokuldan itibaren eğitim aldıkları bir okul açtık. ğretmenler sana hem temel dersleri hem de enstrüman çalmayı öğretecek. Hepsini öğreneceksin." ifadesini kullandı.