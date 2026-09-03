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Giriş Tarihi: 3.09.2026 23:01

6 yıl hapis cezası bulunuyordu: FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi D.Ö. isimli kadın yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

DHA
6 yıl hapis cezası bulunuyordu: FETÖ hükümlüsü Bursa’da yakalandı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' (FETÖ/PDY) suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. isimli kadın, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., tutuklanarak Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

#BURSA #ORHANGAZİ #BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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6 yıl hapis cezası bulunuyordu: FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı
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