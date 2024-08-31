6 yılda 20 bin çocuğun yüzünü güldürdüler

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi enfeksiyon servisinde hemşire olarak görev yapan 25 yaşındaki Hüseyin Karataş'ın 6 yıl önce sosyal medyada kurduğu 'Işıltılı Gözler' gurubu çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. Aralarında doktor, avukat, hemşire ve çocuk gelişimci gibi meslek sahibi gönüllülerin bulunduğu grup, şimdiye kadar 20 bin çocuğunun yüzünü güldürdü. Hüseyin Karataş, 6 yıl önce sosyal medyadan 'Işıltılı Gözler' ismini verdiği grubu kurdu. Bu gruba katılan gönüllülerle birlikte il merkezi ve ilçelere giderek çocuklara kırtasiye ve giyecek yardımlarında bulundu. Karataş'ın kurduğu grup, çoğunluğu kadın olmak üzere aralarında doktor, avukat, hemşire ve çocuk gelişimci gibi mesleklerden olmak üzere 150 kişiye ulaştı.Çalışmalarını kent merkezi ve ilçelerde yoğunlaştırdıklarını belirten Hüseyin Karataş duygularını SABAH'a anlattı. Karataş, "Arkadaşlarımız palyaço kıyafetleri giyerek servislerdeki çocuklarımızı ziyaret edip onlara hediyeler veriyor. Bunun yanı sıra köy okullarına gidip çocuklarımızla farklı etkinlikler yapıyoruz. Hayatlarında ilk kez belediye otobüsüne binen, sinemaya giden çocuklarımızın olduğunu gördük. Onların isteklerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Kırtasiye malzemesi dağıtıp, kıyafet yardımları yapıyoruz. Bu sayede 20 bin çocuğuma ulaştık" dedi. Dünyada bir çocuğun gülümsemesinden başka önemli bir şeyin olmadığını belirten Hüseyin Karataş, "Onlar mutlu oluyorsa biz de mutlu oluyoruz. Onların gönüllerine girebildiysek ne mutlu bize. Kendi ailelerimizden vakit ayırıp onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte biz de gülüyoruz. Onların gözlerindeki o ışığı görmek inanılmaz güzel bir duygu" diye konuştu.