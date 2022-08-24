60 bin kişilik İŞKUR personel alımı yapılacak! 81 ilde İŞKUR personel alımı ne zaman, şartları neler?

İŞKUR personel alımı 60 bin kişiyi kaplıyor. Temizlik görevlisi olarak 60 bin kişi MEB okullarında görevlendirilecek. Vatandaşlar da bu sebepler İŞKUR personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartlarını merak ediyor. Kabine Toplantısı Kararları arasında yer alan 60 bin kişilik personel alımı son dönemin en merakla beklenen konuları arasında yer alıyor. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İşte detaylar!