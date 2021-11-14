60 yıldır bitmeyen dava

Şu anki Çarşamba Havalimanı'nı da içine alan Çınarlık bölgesinde yaşayan vatandaşların arazilerinde 1960'lı yıllarda kadastro çalışmaları yapıldı, 3 bin 25 dönüm arazi 60 kişiye bölündü. O yıllarda devlete ait olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelemen Tarım Çiftliği kendilerine ait kayıp arazi olduğunu ve bulunmasını talep ederek, mahkemeye başvurdu. Böyle olunca tahsisler askıya alındı. Öte yandan Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir aile, Çınarlık ve Yalı Mahallesi'nde 551 dönüm otlakiye (Osmanlı döneminde hayvancılıkla uğraşanlara verilen otlatma yeri, günümüzün merası) tapularının olduğu gerekçesiyle dava açtı. TİGEM'in açtığı dava 1978 yılında TİGEM lehine sonuçlandı. Mahkeme 'TİGEM'e ait kayıp arazi bulunmadan tapular verilemez' dedi ve tapulara şerh konuldu.

Bu karar sonrası hem Çınarlık mahallesi sakinleri hem de ellerinde otlakiye tapusu bulunan Aybastılı aile temyize gitti. Temyiz süreci sonrasında kararlar bozuldu. 1996 yılında mahkeme Aybastılı aile lehine sonuçlandı ve arazilerin tahsisi yapıldı. Bu karar üzerine Yalı Mahallesi sakinleri ve devlet yine itirazda bulundu ve karar yine bozuldu. 2008 yılında yeniden dava başladı.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ BANKADA BEKLİYOR

Dava süreci devam ederken 1994 yılında 1 milyon 400 bin TL bedelle bin 850 dönüm arazi istimlak edilip Çarşamba Havalimanı yapıldı. Havalimanının yapılmasından sonra belirlenen kamulaştırma bedeli ise bankaya yatırıldı. O günden bu yana kamulaştırma bedeli bankada faiziyle birlikte işliyor.

17 KASIM'DA DURUŞMA VAR

17 kasım'da görülecek duruşmada yeni bir bilirkişi heyeti atanması bekleniyor. Yalı Mahallesi muhtarı Selami Şahin, " Biz yıllardır vergisini ödediğimiz bizim adımıza tapu tespiti yapılan ancak mahkemelik olduğu için alamadığımız tapulu yerlerimizin tapusunu istiyoruz" dedi.

Havaalanının olduğu bölgede dedelerinden kalma tapuları olduğunu iddia eden Nuray Bilir ise şunları söyledi : "Bize bakanlıktan telefon geldi. Hatta sembolik bir ücret hesabımıza yattı. Sonrasında dedem vefat etti. Biz şu anda 47 mirasçıyız. Cumhuriyet tapumuz var ama tam yer tespiti yok. Havaalanı içinde olan arazimizin tam yeri ve metrekaresini mahkeme bulacak"

Yalı Mahallesinin avukatı Zeynep Gökmen ise "Seneler önce başlayan hukuk mücadelesini bitirmek inşallah bana nasip olur. Mahkeme yeni bilirkişi atayacak, bilirkişi umarım konuyu çözüme kavuşturur. Aksi takdirde 60 yıl daha bu dava sürecek" dedi.