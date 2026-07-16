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Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:43

600 kilo kavun ve karpuz çalıp sattılar! O anlar kamerada...

Adana'da hale giden Muhittin A. (40) ile 2 arkadaşı, park halindeki 2 kamyondan yaklaşık 600 kilogram kavun ve karpuz çalıp, hafif ticari araca yükleyip, bölgeden ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, “Kavun ve karpuzları, çabuk satılan ürünler olduğu için çaldık” dedi. Şüpheli Muhittin A. tutuklandı, 2 diğer şüpheli ise aranıyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
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Olay, 2 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Muhittin A., yanındaki 2 arkadaşıyla, hafif ticari aracıyla bir süre dolaştıktan sonra hale gitti. Şüpheli ile arkadaşları, hal esnafı Abdullah B.'nin park halindeki karpuz ve kavun yüklü kamyonuna tırmandı. Şüpheliler, kamyonun kasasındaki yaklaşık 600 kilogram karpuz ve kavunu çalıp araçlarına yükledi ve sonra alandan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

PLAKADAN ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Ertesi gün iş yerine gittiğinde hırsızlığı fark eden Abdullah B.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasını tespit ettiği aracın Muhittin A.'ya ait olduğunu belirledi. Adresi saptanan şüpheli, polisin baskınında gözaltına alındı.

TUTUKLANDI, DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Emniyete götürülen Muhittin A., ifadesinde, "Kavun ve karpuzları görünce çalmaya karar verdik. Çabuk satılan ürünler olduğu için çaldık. Kavun ve karpuzları da tanımadığımız birine sattık" dedi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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#ADANA #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #SEYHAN

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600 kilo kavun ve karpuz çalıp sattılar! O anlar kamerada...
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