600 milyonluk ‘yasadışı bahis’ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yürütülen yasadışı bahis faaliyeti deşifre edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ocak 2026 tarihinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında işlem yapılan 16 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
