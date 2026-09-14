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Giriş Tarihi: 14.09.2026

600 yetim çocuğa 'tebessüm' çantası

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600 yetim çocuğa ’tebessüm’ çantası
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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 'Bir Tebessüme Değer Derneği', yetim, öksüz ve kimsesiz 600 çocuğun kırtasiye ve okul çantası ihtiyaçlarını karşıladı. Okul öncesi dönemdeki ihtiyaç sahibi çocukları da unutmayan ekip, temin edilen çanta ve kırtasiye malzemelerini kentin farklı noktalarında yaşayan 600 çocuğa teslim ederek yüzlerini güldürdü. Çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Fatih Akpınar, küçük bir hediyenin bile onları mutlu etmeye yettiğini ve çocukların gülüşünden güç alarak onları bekletmeden güldürmeye devam edeceklerini ifade etti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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600 yetim çocuğa 'tebessüm' çantası
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