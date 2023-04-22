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Giriş Tarihi: 22.4.2023

600 yıllık gelenek

Bolu’da iki köy bayramları bir araya geliyor. Önce camide bayram namazı kılınıyor. Avluda bayramlaşma töreni yapılıyor. Ardandan misafir gelen köylüler evlere dağılarak bayram yemeği yiyor. Bu gelenek 600 yıldır sürüyor

İHA
600 yıllık gelenek
Bolu merkez ilçesine bağlı Yeniakçakavak ve Yazıören köylerinde yaşayanlar, bayram namazında Yeniakçakavak köyündeki Vakıf Mahallesi Camisi'nde toplandı. Namaz sonrası caminin avlusunda toplanan onlarca kişi, birbirleriyle tek tek bayramlaşarak 600 yılı aşkın geleneği sürdürmenin mutluluğunu paylaştı. Cami avlusunda bayramlaşmanın ardından muhtarlar tarafından vatandaşlar 5'li gruplar haline getirildi. 5'li gruplar daha sonra ev sahipliği yapan Yeni Akçakavak köyündeki hane sahiplerine misafir oldu. Bayram namazı sonrası evlerde bayram yemeği yiyerek kaynaşan bölge halkı 600 yıllık geleneği sürdürdü.



Asırlardır süren bu geleneğin daha öncesinde Bahçeköy, Ahmetler, Yeniakçakavak ve Yazıören köylerinin bir araya geldiği ancak günümüzde sadece 2 köyün geleneği devam ettirdiği öğrenildi. Yazıören köyü Muhtarı Abdullah Özkan, "Bu bizim güzel bir geleneğimiz" dedi. Yeniakçakavak köyü muhtarı İsa Bodur da "Burada biz Yeni Akçakavak köyü olarak, Yazıören köyü olarak yıllardır geleneksel olarak birleştiğimiz bayram namazlarını beraber kutluyoruz. Burada 7'den 70'e dedelerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız hep birlikte bir kaynaşıyor" diye konuştu.

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