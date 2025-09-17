603 cami ve 225 türbe dijital İstanbul’da

Yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapılarla ilgili bilgi sahibi olması amacıyla hayata geçirilen "Dijital İstanbul" projesi kapsamında, kentteki 603 cami ve 225 türbeye karekod pano asıldı. Ziraat Katılım Bankası'nın katkılarıyla hazırlanan projeye ilişkin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde özellikle son 20 yılda ecdat yadigarı eserlerin, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Kültür Bakanlığı, valilik, diğer kurum ve kuruluşlarca birlikte ihya edildiğini söyledi.

Bu eserleri doğru bilgilerle vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere anlatmanın valilik olarak tarihi sorumlulukları olduğunu ifade eden Gül, "603 camimize, 225 türbemize bu karekodlar yerleştirildi. Vatandaşlarımızın, yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknolojiyle buluşmuş oldu. Sonraki etapta yaklaşık 200'ün üzerinde okulumuz var, medresemiz var, onları da tamamladığımızda İstanbul'umuzu gezerken doğru bilgiyi, teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize ulaştırmış olacağız" dedi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise "Dijital İstanbul" projesinin tarih ile teknolojiyi aynı zeminde buluşturan öncü bir girişim olduğunu kaydetti.