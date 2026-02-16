Haberler Yaşam Haberleri 61 adreste 18 çete üyesi gözaltına alınmıştı: Adliyeye sevk edildiler
İstanbul’da 18 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen yeni nesil suç örgütü üyesi 42 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kasten öldürmeden, iş yeri kurşunlamaya, tehditten adam yaralamaya bir çok olaya karıştıkları tespit edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine aynı eylemlere katıldığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için 13 Şubat 2026 tarihinde düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olarak Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır ve Mardin'de toplam 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANELİK GİBİ EVLER!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 191 adet fişek ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

