61 adreste 18 çete üyesi gözaltına alınmıştı: Adliyeye sevk edildiler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine aynı eylemlere katıldığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için 13 Şubat 2026 tarihinde düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olarak Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır ve Mardin'de toplam 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANELİK GİBİ EVLER!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 191 adet fişek ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.