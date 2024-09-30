61 Nerenin Kodu? +61 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Telefonla uluslararası görüşme yaparken kullanılan kodlar, telefon görüşmelerini organize eder ve ülkeler arasındaki iletişimde karışıklığı önler. Hataları engellemek için aynı bölgedeki ülkelerin kodları aynı sayıyla başlar. Güney Yarım Kürede bulunan Yeni Zelanda 64 koduna sahipken Papua Yeni Gine 675 ve Fiji 679 kodlarını almıştır. 61 nerenin kodu ve 61 neresi, hangi ülkeye ait dendiğinde bu ülkelerle benzer coğrafyada olduğu görülecektir.

61 Nerenin Kodu?

Uluslararası telefon kodu 61 ya da +61 Avustralya kıtasına adını veren Avustralya Milletler Topluluğu'na aittir. En büyük şehirleri Sidney ve Melbourne başta olmak üzere pek çok açıdan önemli merkezler olan kentlere ev sahipliği yapan Avustralya geniş bir kıta ülkesi olarak dünyanın dört bir yanından iletişim kurulan bir ülkedir. Bu nedenle Avustralya'nın uluslararası telefon kodu olan 61 numaralı kod yaygın olarak bilinmektedir. Tüm diğer ülkeler gibi Avustralya'ya yapılan aramalarda da ülke kodu mutlaka aramaların başına eklenmelidir.

Türkiye'den Avustralya'da Bulunan Biri Telefonla Nasıl Aranır?

Türkiye'den Avustralya'da bulunan birini aramak oldukça basittir. İlk adım, uluslararası çıkış kodu olan "00" yani çift sıfırı tuşlamaktan geçer. Ardından Avustralya'nın uluslararası telefon kodu olan 61 numaranın sonuna eklenir. Son olarak ise aramak istediğiniz kişinin numarasını girerek görüşmeyi başlatabilirsiniz. Eğer aradığınız kişi yerel bir mobil hat kullanıyorsa, numaranın başında bulunan "0" rakamını çıkarmanız gerekir. Örneğin, Türkiye'den Avustralya'da bir cep telefonunu aramak için şu sırayı izlemelisiniz;

00 + 61 + cep telefonu numarası (başında sıfır olmadan yazılır)

Bu süreçte doğru uluslararası telefon kodunun kullanılması, görüşmenin başarıyla gerçekleşmesi için oldukça önemlidir.